So Foot sfotte De Laurentiis: “A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani…”
La rivista francese commenta sarcasticamente l'intervista al New York Times: "Non è che dovremmo fargli conoscere la pallamano?"
“Aurelio De Laurentiis non è un presidente come gli altri, episodio 8597”. L’intervista al New York Times del presidente del Napoli non è passata inosservata nemmeno all’estero. La rivista francese So Foot lo sfotte un po’, nelle sue uscite sulla rivoluzione regolamentare. Giò dal titolo: “A 76 anni lui sì che sa come avvicinare i giovani al calcio”.
Si riferisce ai suoi vecchi cavalli di battaglia, il tempo effettivo, le troppe interruzioni, niente più cartellini e meno fuorigioco. So Foot chiude con un commento sarcastico: “Non è che dovremmo fargli conoscere la pallamano?”