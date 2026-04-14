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So Foot sfotte De Laurentiis: “A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani…”

La rivista francese commenta sarcasticamente l'intervista al New York Times: "Non è che dovremmo fargli conoscere la pallamano?"

De Laurentiis

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis-Stanislav Lobotka

“Aurelio De Laurentiis non è un presidente come gli altri, episodio 8597”. L’intervista al New York Times del presidente del Napoli non è passata inosservata nemmeno all’estero. La rivista francese So Foot lo sfotte un po’, nelle sue uscite sulla rivoluzione regolamentare. Giò dal titolo: “A 76 anni lui sì che sa come avvicinare i giovani al calcio”.

Si riferisce ai suoi vecchi cavalli di battaglia, il tempo effettivo, le troppe interruzioni, niente più cartellini e meno fuorigioco. So Foot chiude con un commento sarcastico: “Non è che dovremmo fargli conoscere la pallamano?”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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