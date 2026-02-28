Pareggio del Verona nasce da un corner che non c’era. Marelli: “C’era fallo su Buongiorno”
Poi, sul calcio d'angolo Hojlund cerca di respingere il tiro di Akpa Akpro ma la butta alle spalle di Meret
Il pareggio del Verona nasce da un corner che non c’era.
Al minuto 65 il Verona sblocca la partita con un gol che fa discutere. La rete nasce da un calcio d’angolo molto controverso: inizialmente anche Luca Marelli sembrava pensare che ci fosse fallo su Buongiorno, ma un rapido check al Var ha confermato la validità della marcatura, punendo la squadra di Antonio Conte, appena ammonito per proteste.
Queste sono state le parole di Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn:
“Sul calcio d’angolo c’era una spinta di Frese su Buongiorno che andava sanzionata. Per quanto riguarda la rete, Frese è in fuorigioco ma non impatta in alcuna maniera sul portiere, però c’è da valutare se impatta su Hojlund che si trova a pochi centimetri. Si tratta di una valutazione soggettiva perché se c’è un dubbio l’arbitro deve essere richiamato“.
Hojlund aveva cercato di spazzare il corner battuto alla sinistra di Meret, ma non ha preso bene la mira. Il pallone è rimbalzato e sulla traiettoria è arrivato Akpa Akpro, tutto solo, che di prima intenzione ha scaraventato la sfera in fondo al sacco.
Ora resta da vedere come reagirà la squadra di Antonio Conte.