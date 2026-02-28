Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol del Verona, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”

Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”.

A Dazn l’ex arbitro Marelli dice che era netto il fallo di Bowie su Buongiorno sul pallone che poi finisce in calcio d’angolo e da quel corner è nato il pareggio del Verona. In effetti il fallo è nettissimo, è proprio una spinta alle spalle di Buongiorno. Inquietante il commento di Marelli: “L’arbitro Colombo era anche molto ben posizionato. È un fallo chiaro da parte dell’attaccante del Verona che lo spinge alle spalle”.

Poi, Marelli ricorda che il calcio d’angolo è stato battuto prima dello scadere del recupero. “Sì, Lukaku ha segnato dopo il 95esimo ma il calcio d’angolo è stato battuto prima, conta quello”. E ricorda che il Var non poteva intervenire.