In Inghilterra “portieri volanti” obbligatori fino agli 8 anni, per migliorare il tocco di palla

Porta vietata ai minori di anni 8. Di fatto l’Inghilterra ha istituzionalizzato i “portieri volanti”, ruolo mitico di tutte le partitelle in strada, quando ancora esisteva il pallone in strada.

Dall’inizio della stagione 2026-27, i bambini fino all’under 7 giocheranno solo partite tre contro tre anziché a cinque, su campi più piccoli. E soprattutto senza portieri, scrive la Bbc. La Football Association ha dichiarato di aver apportato le modifiche per consentire ai giocatori di toccare più spesso il pallone.

Nick Eyre, responsabile dei portieri del Chelmsford City Football Club, dice che la perdita di un anno di sviluppo per i portieri potrebbe rappresentare un problema per la prossima generazione, che potrebbe optare per altri sport. “Ci sono bambini che sono naturalmente più predisposti e vogliono andare in porta”, ha detto. Penso che sia andata perduta la passione per impedire che la palla entri in porta. Non si può giocare a calcio senza portieri, a meno che non si voglia permettere che diventi come il basket, con partite piene di azioni da una parte all’altra del campo e gol a raffica”.