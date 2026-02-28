Verona-Napoli 0-0, Conte rilancia Politano e Meret per rimanere nelle prime quattro (LIVE)

Il Napoli affronta il Verona nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Incontro in trasferta allo stadio Bentegodi, fischio d’inizio alle ore 18. Conte per questa sfida di rilancio dopo la sconfitta di Bergamo di settimana scorsa, decide di puntare sui ritorni dei fedelissimi Politano e Meret dal primo minuto. Il terzetto difensivo davanti al portiere italiano è sempre composto da Juan Jesus, Buongiorno e Beukema, mentre davanti sono confermati Alisson e Vergara dietro Hojlund. McTominay ancora non convocato come gli altri lungo degenti. Dall’altro lato del campo c’è il Verona in crisi nera nonostante l’arrivo dell’ex giocatore della squadra, Sammarco. I veneti non vincono da dicembre, quando vinsero contro la Fiorentina al Franchi, e lo spettro della retrocessione sta diventando pura realtà, con soli quindici punti dopo ventisei giornate. I partenopei hanno necessariamente bisogno dei tre punti per rilanciarsi in ottica Champions League e non perdere ulteriore terreno sulle avversarie che sono davanti oltre quelle che inseguono come Juventus, Como e Atalanta.



1’ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Verona e Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Gagliardini, Akpa-Akpro, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. All. Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte