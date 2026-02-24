Napoli, Anguissa si allena regolarmente: potrebbe essere convocato per Verona (Di Marzio)

Nell'ultimo allenamento sostenuto dalla squadra di Conte sono arrivate buone notizie: Anguissa ha lavorato sollecitando la schiena, ricevendo risposte positive

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Zambo Anguissa potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona. Ne parla Gianluca Di Marzio.

Napoli, Anguissa potrebbe strappare una convocazione

Si legge sul sito di Di Marzio:

L’infermeria del Napoli non è mai stata vuota, nel corso dei mesi si sono susseguiti diversi infortuni. Tanti i top che Antonio Conte non ha avuto a disposizione. Tra questi c’è anche Frank Zambo Anguissa. La sua ultima apparizione con la maglia degli azzurri risale addirittura al 9 novembre 2025, ovvero nella sconfitta contro il Bologna.

Nel corso delle scorse settimane l’ex centrocampista del Fulham sembrava pronto al rientro, prima di essere fermato nuovamente da un problema alla schiena. Nell’ultimo allenamento sostenuto dalla squadra di Conte sono arrivate buone notizie: Anguissa ha lavorato sollecitando la schiena, ricevendo risposte positive. Di conseguenza potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona, in programma sabato 28 alle 18:00.

Il camerunese finora ha disputato 15 gare tra Serie A e Champions League. In campionato inoltre Zambo Anguissa era partito molto bene, riuscendo a firmare 4 reti dopo le prime 9 partite.