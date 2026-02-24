Napoli, biglietti in vendita per il match contro il Verona ai tifosi non residenti in Campania

I tifosi del Napoli non residenti in Campania potranno assistere al match contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi di sabato 28 febbraio alle ore 18 al prezzo di 40 euro ogni biglietto.

Di seguito, le informazioni più dettagliate:

La Ssc Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona-Napoli, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi azzurri i biglietti del settore Curva Nord Inferiore. L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2026.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio. Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.