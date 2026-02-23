Mastantuono, costato 60 milioni, è finito ai margini del Real Madrid. Dall’Argentina: “Lo stanno uccidendo”
Ha giocato 13 minuti nelle ultime quattro partite. L'ex giocatore del River Plate Norberto Alonso: "Penso che alla fine andrà in una squadra più piccola".
In Spagna e in Argentina c’è un “caso Mastantuono”. Il centrocampista ex River Plate è costato al Real Madrid la scorsa estate poco più di 60 milioni, ma con il tecnico Arbeloa è finito ai margini del progetto; inoltre, quando gli viene data occasione di giocare, non dimostra la cifra per cui è stato acquistato.
Come riportato da Marca, nelle ultime quattro partite Mastantuono ha giocato solamente 13 minuti. Decisamente troppo pochi per un calciatore che punta ad essere convocato con l’Argentina per la Finalissima del 27 marzo (proprio contro la Spagna) e il Mondiale.
L’ex giocatore del River Plate Norberto Alonso ha dichiarato su YouTube, nel podcast di Fede Rubi:
“Lo stanno uccidendo. Penso che alla fine andrà in una squadra inferiore. Poi forse tornerà al Real, ma prima deve dimostrare chi è per davvero“.