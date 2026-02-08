Mastantuono, fin qui al Real Madrid un flop da 63 milioni di euro. Incide meno di Ceballos e Valverde

El Paìs. "Ha solo 18 anni. Arbeloa gli riconosce il buon lavoro difensivo, ma finora ha segnato quanto Camavinga (3 gol soltanto). È poco per essere il più costoso calciatore argentino"

Dalla Spagna critiche per Franco Mastantuono, diciottenne attaccante del Real non in grado per ora di fare la differenza nonostante il costo del suo cartellino sia stato più che esoso nel mercato estivo scorso. L’attaccante ha una partecipazione alle realizzazioni del Real Madrid che è la più bassa di tutta la squadra, anche inferiore a Valverde e Ceballos.

Franco Mastantuono, l’attaccante del Real Madrid che crea meno occasioni e partecipa al minor numero di gol (Paìs)

Ne scrive così El Paìs:

“Sotto la guida di Arbeloa, il giocatore mancino, per il quale il club ha pagato al River Plate 63,2 milioni di euro, è partito titolare nelle ultime quattro partite, una posizione che aveva perso durante le fasi finali della gestione di Xabi Alonso. […] Ora, il cambio in panchina ha rilanciato il suo posto tra i titolari, sebbene resti sotto esame da parte dei tifosi.

Dopo sei mesi, Franco Mastantuono ha preso parte allo stesso numero di gol (tre segnati e zero assist) di Raúl Asensio e Camavinga. Tra tutti gli attaccanti della squadra, è in fondo alla classifica, molto dietro Mbappé (41), Vinicius (17), Güler (15), Bellingham (10), e anche dietro Rodrygo e Gonzalo García (7), e Brahim (4). Le occasioni create ogni 90 minuti, secondo i dati Opta, sono un altro parametro che rivela il suo limitato contributo offensivo: 1,1. Questo è significativamente inferiore a Güler (3,6), Mbappé (2,8), Rodrygo (2,6), Brahim (2,5), Vinicius (2,1), Bellingham (2), o Ceballos e Valverde (entrambi 1,5). […]

Il suo lavoro difensivo è probabilmente il suo contributo più tangibile, come ha riconosciuto Arbeloa. “È arrivato qui molto giovane, con un potenziale enorme, la capacità di giocare sulle fasce e superare i difensori, di accentrarsi, ha grande potenza, abilità nel dribbling e, soprattutto, un ritmo di lavoro incredibile. Ce lo sta dando con l’intensità che porta”.