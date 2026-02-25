Mario Rui tornerà a giocare. In mattinata le visite mediche e la firma per la Forte Virtus (Tmw)

Mario Rui riparte da Dubai. Il “Professore” riparte dopo aver collezionato 227 presenze con la maglia del club partenopeo e dopo aver vinto due titoli: una Coppa Italia e uno Scudetto. In mattinata sono previste le sue visite mediche e, successivamente, la firma sul contratto.

Scrive Tuttomercatoweb:

“Il terzino portoghese, svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione del contratto col Napoli, già stasera sarà in volo per raggiungere la città emiratina e firmare con la Forte Virtus, società di terza divisione allenata dal tecnico italiano Andrea Tedesco. Proprio quest’ultimo ha avuto un ruolo determinante nel convincere il laterale 34enne: contratto fino a giugno con opzione anche per la prossima stagione, che scatterà al raggiungimento di obiettivi già prefissati”.

E conclude:

“L’obiettivo di Mario Rui è quello di rimettersi in gioco dopo essersi allenato solo nell’ultimo anno solare in Portogallo e aver sfiorato più volte il trasferimento in Serie A. Nella Forte Virtus, club controllato anche dall’ex presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti, troverà tanti giocatori che hanno militato in Serie A negli ultimi anni: da Laurens Serpe (ex Spezia) a Davide Marsura (ex Pisa e Venezia), passando per Mohamed Fares (ex Spal e Lazio)“.