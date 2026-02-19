Il Napoli si prepara a un’altra partita senza McTominay

C’è molto scetticismo attorno alle possibilità di recupero da parte di Scott McTominay. Lo scozzese continua a lavorare a parte, ad attendere che l’infiammazione al tendine gli lasci un po’ di respiro. Si procede a zigzag, sulle montagne russe. Intanto la domenica si avvicina e il leader del Napoli non è ancora pronto. È uscito in Genoa-Napoli alla fine del primo tempo, dopo essere stato assoluto protagonista della rimonta con un gol e un tiro che ha provocato la rete di Hojlund. Ha poi saltato Napoli-Como di Coppa Italia e Napoli-Roma.

A meno di clamorose svolte, Conte dovrà pensare come sostituirlo. È difficile che proponga dal primo minuto la coppia Gilmour-Lobotka con l’altro scozzese che ha giocato scampoli di partita contro la Roma risultando peraltro decisivo nell’azione che ha portato al pareggio di Alisson Santos. È più probabile che ancora una volta Conte punti su Elmas che ormai anche con lui è diventato il tuttofare del Napoli.

Di fatto, il Napoli dovrebbe schierare la stessa formazione di partenza di domenica scorsa con la variante Juan Jesus al posto dell’infortunato Rrahmani. Meglio aspettare una domenica in più che rischiare di perdere McTominay più a lungo. Anche se, ovviamente, si proverà fino alla fine a recuperarlo.