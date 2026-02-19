Lo scozzese sta convivendo con il dolore. Vuole recuperare in maniera completa anche perché a giugno ci sono i Mondiali

McTominay ha un fastidio muscolare, è ancora a rischio per Bergamo (Repubblica)

McTominay riuscirà a giocare domenica a Bergamo? Non è detto. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

È invece ancora in bilico il destino di Scott McTominay, già costretto a saltare per un fastidio muscolare le ultime due sfide contro Como e Roma. Lo scozzese s’è fermato una decina di giorni fa a Genova e da allora intorno a lui si sono accavallati ottimismo e preoccupazione. (…) L’ago della bilancia è il dolore più o meno intenso con cui è costretto a convivere il centrocampista: più sopportabile in alcuni momenti e intollerabile in altri. L’ultima parola spetta a lui.

Lo scozzese è un guerriero e prima di fermarsi a Genova aveva convissuto molti mesi con il dolore, sacrificandosi per la squadra. Ma adesso è comprensibile la sua voglia di recuperare in maniera completa e senza correre altri rischi, anche perché a giugno l’aspetta la grande avventura dei Mondiali americani. Di qui la prudenza a Castel Volturno, dove nessuno si sbilancia per il momento sulla presenza del leader azzurro domenica pomeriggio a Bergamo.