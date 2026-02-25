Anguissa, un po’ di luce in fondo al tunnel. Sta meglio, giocherà oggi contro il Giugliano?

Anguissa, se n’erano perse le tracce. Rivederlo ieri in allenamento è stato come un tuffo nel passato. Riuscirà a essere convocato per la partita di Verona (in programma sabato alle 18)?

Ne scrive anche il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Un po’ di luce in fondo al tunnel si vede, De Bruyne vuole esserci contro il Torino e Frank Zambo Anguissa lavora con i suoi compagni, riassapora il

campo senza lavorare a parte, immerso tra i pensieri di un infortunio che è diventato più lungo delle previsioni iniziali a causa del problema alla schiena. Punta alla convocazione per la trasferta di Verona, sarà monitorato con cautela nelle risposte che darà alle sollecitazioni per il lavoro di campo dopo tre mesi e mezzo di stop. Oggi il Napoli farà le prove con il Giugliano, continua quindi la prassi degli allenamenti congiunti per armonizzare il livello di condizione generale e aiutare chi rientra dagli infortuni. Sarà interessante capire se oggi Anguissa porterà a casa dei minuti nel test con il Giugliano.

