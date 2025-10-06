Hojlund per furore ricorda Preben Elkjaer (Damascelli)

Juventus-Milan non ha soddisfatto i tifosi delle due formazioni, ma neanche gli amanti del calcio che si sono ritrovati di fronte ad una partita desolante, uno show degli errori. Al punto che Tuttosport si è chiesto se Conte, che aveva ammesso di voler vedere il match, si fosse addormentato davanti alla tv.

Tony Damascelli sul Giornale scrivendo del week end calcistico non può esimersi dal ripercorrere il match.

“Il rigore sbagliato da Pulisic è stato il solo momento divertente di un’ora e mezza di anticalcio offerto da Juventus e Milan, due squadre impaurite e pavide. La partita ha suggerito sonnolenza, lenta nel ritmo e macchiata da errori tecnici, solite situazioni di ansia in area bianconera per l’assenza di Bremer e per una fragile fase difensiva di Locatelli e Cambiaso, il Milan si è adagiato nel football conosciuto di Allegri, circolazione orizzontale del pallone “fino a quando non si trova un buco”, nulla di eccitante e molto di desolante per due ex grandi squadre ed ex grandi club, un altro pareggio per Tudor, la frenata per Allegri”.

Ma ieri è sceso in campo anche il Napoli. Il Napoli di Conte e di De Bruyne che è sempre più una certezza per la squadra azzurra, ma anche di Hojlund che ha messo a segno tre gol in cinque partite.

“Per fortuna c’è qualcuno che tiene svegliala testa alla classifica. La potenza esplosiva di Hojlund rimedia al gioco lento e scontato del Napoli messo in affanno dal Genoa, ancora gol del ragazzo danese (per furore mi ricorda Preben Elkjaer) e Conte resiste al primo posto”.