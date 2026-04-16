Euro 32 a rischio: l’Italia è in ritardo sulle infrastrutture. Solo l’Allianz Stadium in regola

Ceferin lo disse chiaro e tondo senza giri di parole: “O le infrastrutture sono pronte o Euro 32 non si disputerà in Italia”. Bene, se entro ottobre non verranno presentati i progetti con le garanzie di finanziamento, tale possibilità potrebbe diventare una triste realtà. Ne parla Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport.

Euro 32 a rischio?

Si legge sulla Gazzetta:

A ottobre cinque stadi italiani dovranno rispondere ai requisiti richiesti dall’Uefa. Al momento soltanto uno ha già le carte in regola per ospitare le partite del torneo continentale, l’Allianz Stadium della Juventus. E gli altri? Oltre all’impianto torinese hanno avviato la procedura in tredici e oggi quelli che hanno più chance sono nove: l’Allianz, il nuovo San Siro, il rinnovato Franchi, l’olimpico di Roma e il futuro stadio dei giallorossi, più gli impianti di Salerno, Palermo, Cagliari e Napoli (che deve però risolvere il mancato allineamento fra Comune e club).

Ci siamo praticamente già persi per strada Bologna, Verona, Bari e il difficilissimo Flaminio di Roma, e pure Genova sembra ormai destinata a uscire dalla corsa. Quello che bisogna presentare a ottobre è un progetto ampiamente approvato con allegate tutte le garanzie di finanziamento. Alcuni sono più vicini (i due impianti romani e quello di Firenze hanno già presentato alla Uefa il cronoprogramma), ma questioni ancora aperte sono molte. A partire da Milano, visto che sul nuovo San Siro di Milan e Inter pesano ora inchieste e tensioni politiche. Insomma, si va avanti ma al momento senza garanzie.