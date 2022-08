Garella, Elkjaer: «Quando arrivammo a Verona, io e Briegel dicemmo: “qua il portiere para con i piedi”»

A L’Arena: «Non avevo mai visto una cosa del genere, però non avevo mai neppure assistito ad una partita come quella con la Roma. Claudio avrà fatto dieci interventi: tutti decisivi»

Giustamente il quotidiano L’Arena di Verona dedica quattro pagine alla scomparsa di Claudio Garella. Un articolo è dedicato alle testimonianze dei compagni di quella squadra che vinse lo scudetto.

Elkjaer racconta:

«Quando arrivammo a Verona io e Briegel, dopo l’allenamento commentavamo: “Sono tutti piccoli” e poi “ha visto il portiere? Respinge sempre con i piedi. Mai visto una cosa del genere, però, non avevo mai neppure assistito ad una partita come quella con la Roma. Claudio avrà fatto dieci interventi: tutti decisivi, eccezionale. Era difficilissimo fargli gol. È stato protagonista dello scudetto, d’altronde ci vuole pure il portiere per vincere o devono fare tutto gli attaccanti».