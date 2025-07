Simeone vuole andare in Liga o in Premier, declinata l’offerta del Pisa (Schira)

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli. Il Pisa neopromosso in Serie A era interessato al Cholito, dato anche il legame che c’è tra il padre e il club, ma l’attaccante argentino preferirebbe un trasferimento fuori dall’Italia.

Nicolò Schira scrive su X:

Nonostante i colloqui tra Pisa e Napoli, Giovanni Simeone non sembra interessato a trasferirsi al club toscano. Il Cholito è in attesa di un club della Liga o della Premier League. Il Napoli chiede ancora 7-8 milioni per cedere l’attaccante.

