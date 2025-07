Gilardino conferma l’interesse del Pisa per profili come Simeone e Zerbin (Sky Sport)

Dal ritiro di La Salle, Alberto Gilardino ha parlato dell’entusiasmo per il ritorno in Serie A e della necessità di sacrificio. Sul mercato, l’allenatore del Pisa punta su profili pronti come Simeone e Zerbin.

Pisa, Gilardino guarda a Simeone e Zerbin: servono profili pronti per la Serie A (Sky Sport)

Intervistato dal ritiro del Pisa a La Salle, l’allenatore nerazzurro Alberto Gilardino ha detto:

«Stiamo lavorando bene. Ho scelto di venire qui perchè la proprietà mi ha voluto fortemente e siamo entrati subito in simbiosi. Vogliamo restare in Serie A, che mancava da 34 anni. L’entusiasmo che si respira in città dovrà essere la nostra benzina. Servirà sacrificio ma proveremo anche a proporre».

Sul mercato ha aggiunto: «Stiamo valutando prototipi di giocatori come Simeone o Zerbin che conoscano già la Serie A e abbiano qualità. Stiamo facendo delle valutazioni, servono calciatori che possano giocare a un certo livello».

“Il Pisa dopo essere stato promosso in serie A sta cercando di costruire una squadra in grado di salvarsi. Dopo l’addio di Inzaghi la società è attiva sul mercato per garantire al nuovo allenatore Gilardino la squadra migliore possibile. Tra gli obiettivi individuati ci sono Zerbin e Simeone entrambi nella rosa azzurra e con poche possibilità di avere chance l’anno prossimo.

Il grande obiettivo per l’attacco è da sempre il Cholito Simeone e in queste ore si lavora per definire l’accordo col giocatore oltre che col Napoli.

Il calciatore classe ’95 è stato individuato da giorni come il grande colpo per l’attacco dei pisani e potrebbe presto andare a giocare nella squadra neo promossa.