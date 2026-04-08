Retroscena De Zerbi, Pedullà: “Sondato dal Napoli prima degli Spurs”

Alfredo Pedullà durante il suo classico appuntamento nel suo canale youtube ha descritto i possibili scenari per la panchina azzurra, in fermento in questa fase. Il Napoli sta sondando diverse piste in caso di possibile addio di Conte, anche De Laurentiis non ha negato che lascerebbe partire l’allenatore leccese in caso di chiamata della nazionale. Oltre i nomi usciti ultimamente in orbita azzurra, il noto esperto di mercato racconta anche un retroscena legato a Roberto De Zerbi, allenatore che ha firmato da poco con il Tottenham.

Il retroscena su De Zerbi

Pedullà racconta di un sondaggio del Napoli nei confronti di De Zerbi tramite il suo agente. Non una vera proposta ma un sondaggio di gradimento per l’ex giocatore del Napoli. Non è nuovo che il profilo dell’ex allenatore di Marsiglia e Brighton tra le ultime, sia sempre gradito alla dirigenza azzurra. Dal canto suo Roberto De Zerbi pare abbia lasciato la proposta in sospeso probabilmente già con un accordo vicino con il Tottenham, squadra con cui ha firmato da poco a cifre astronomiche. Chiaramente il Napoli non ha potuto competere con l’offerta faraonica dei londinesi, contratto a 14 milioni di euro a stagione e ampie garanzie sul mercato in caso di salvezza.

I possibili scenari per la panchina azzurra

Sempre Pedullà ha chiarito che un altro profilo di gradimento per la panchina azzurra è legato al nome di Vincenzo Italiano. Anche prima di Conte, De Laurentiis ha sempre apprezzato l’attuale allenatore del Bologna. Inoltra gli emiliani potrebbero far partire il loro allenatore in caso di richiesta verso un progetto di profilo più alto e blasonato come quello del Napoli. Possibile un domino di panchine in caso di reale partenza di Conte, che comunque ha un altro anno di contratto e fin ora non ha mai espresso il desiderio concreto di abbandonare Napoli, inoltre come suggerito dal presidente azzurro, difficile un ritorno in nazionale se la situazione dovesse rimanere pericolante e senza un ripristino concreto dalle fondamenta del sistema calcistico italiano.

Ovviamente ci sono anche altri nomi che circolano in queste ore, si aspetterà la fine del campionato con ancora tanti obiettivi per diverse squadre e poi potrà partire il probabile valzer di panchine.