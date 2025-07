Simeone vuole ritornare protagonista con il Pisa, fu lì che suo padre si presentò all’Europa (Gazzetta)

Giovanni Simeone pare essersi convinto ad accettare la proposta del Pisa e spingere per la cessione. C’è un legame passato che lega l’attaccante del Napoli alla squadra allenata ora da Gilardino: suo padre, infatti, si trasferì nel 1990, quando il club toscano fu promosso in Serie A, proprio come quest’anno.

Simeone si è convinto ad accettare il Pisa

Scrive la Gazzetta dello Sport:

«Un piede nel passato e lo sguardo dritto sul futuro». È questo lo slogan scelto dal Pisa per la prossima stagione, la prima in Serie A dopo 34 anni di assenza, ed è questo lo stesso slogan che nessuno meglio di Giovanni Simeone potrebbe interpretare. Perché il legame che unisce il Cholito ai colori nerazzurri viene da lontano ed è sull’attaccante argentino che la squadra di Gilardino vuole costruire il proprio futuro. Una trattativa che nelle ultime ore si è prepotentemente riaccesa, tanto da avvicinarsi alla definitiva fumata bianca: il Cholito è il prescelto per diventare il nuovo numero 9 della squadra. Fin dall’inizio c’è stato un aspetto su cui gli uomini mercato del Pisa hanno saggiamente fatto leva, ovvero il passato pisano del padre Diego. Una sorta di ritorno a casa, ecco perché Giovanni non ha mai realmente chiuso la porta. In questi giorni ha valutato, riflettuto, messo sulla bilancia tutti i fattori. E si è convinto. Pisa è la destinazione giusta per tornare protagonista. Chissà se Cholo e Cholito si siano confrontati in questi giorni. Anche il Cholo scelse Pisa non appena la squadra venne promossa in Serie A. Era l’estate del 1990.