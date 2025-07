Nunez e Lucca costano troppo, il Napoli sonda Jackson del Chelsea (Cds)

La questione Osimhen sembra essersi incanalata sul binario giusto (quella della cessione), e il Napoli adesso può cominciare a concentrarsi in maniera (ancora) più concreta sul fronte attaccante. Come noto, i nomi in cima alla lista del club azzurro sono quelli di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. L’uruguayano e il torinese, però, non sono gli unici profili che interessano a Conte e Manna.

Napoli, sondaggio per Jackson del Chelsea

Stando infatti a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Nickolas Jackson, 24enne attaccante senegalese attualmente in forza al Chelsea. Di seguito quanto si legge sul giornale a riguardo, nell’ambito del punto della situazione sul mercato:

“Se alla fine Osimhen non andrà via, beh, il libro si chiuderà automaticamente. Altrimenti, forti dell’incasso, continuerà la caccia al centravanti da affiancare a Lukaku. Con il solito ordine di priorità: l’uruguayano del Liverpool, Darwin Nunez, 26 anni e costi molto elevati tra cartellino (60 milioni di euro) e ingaggio (5,5 milioni); Lorenzo Lucca, 24 anni, torre della Nazionale e dell’Udinese valutato 40 milioni dai Pozzo. Il Napoli ritiene eccessivi i prezzi di entrambi i suoi obiettivi. E va registrato un sondaggio per Nickolas Jackson, 24 anni, attaccante del Chelsea e del Senegal”.

Beukema libero per il Napoli, il Bologna lo sostituisce con Vitik

Il Bologna accelera sul calciomercato e sblocca un’uscita anche per il Napoli. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, i rossoblu hanno chiuso tre operazioni: Bernardeschi, Immobile e Vitik. Proprio l’arrivo del difensore dallo Sparta Praga apre la strada alla partenza di Sam Beukema, obiettivo del club azzurro. E Bernardeschi prende il posto di Ndoye.

Si sblocca Beukema per il Napoli:

Luca Marchetti a Sky Sport 24: «Tripletta del Bologna oggi: arriva Bernardeschi per il quale non serve nient’altro oltre la firma sul contratto, poi Immobile per il quale il Besiktas ha ufficializzato l’addio con la rescissione contrattuale. Il centravanti firmerà un contratto da un anno più un’opzione per un secondo, condizione concordata insieme da società e giocatore per capire se si potesse andare avanti insieme senza impegnarsi necessariamente a prescindere. Infine Vitik dallo Sparta Praga arrivato oggi in Italia per le visite mediche già svolte e ora Beukema può partire».