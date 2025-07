Cajuste, il Besiktas offre 1 milione per il prestito e diritto (non obbligo) di riscatto a 6,5 (Fabrizio Romano)

Continua a muoversi il mercato in uscita del Napoli. Ci sono da piazzare un bel po’ di calciatori tra cui lo svedese Cajuste che quest’anno ha giocato in Premier con l’Ipswich Town ed è retrocesso. Il campionato turco lo cerca. Lo vorrebbe il Besiktas a prezzo di regalo: un milione di euro per il prestito ed eventualmente 6,5 milioni per il riscatto (diritto di riscatto, non obbligo).

🚨🦅 Besiktas have offered €1m loan fee plus €6.5m buy option clause to Napoli for Jens Cajuste. pic.twitter.com/JjNL6whrcU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025

Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Il club di De Laurentiis, lavora anche al mercato in uscita.

Richiesta di prestito per Jens Cajuste da parte del Besiktas, il centrocampista l’anno scorso ha giocato all’Ipswich Town.

Dalla Grecia, sondaggio per Cheddira da parte del Paok Salonicco. L’attaccante ha trascorso la stagione scorsa all’Espanyol.

Cajuste, in pole c’è il Besiktas: il Napoli chiede 10 milioni (Twtd)

Jens Cajuste ha trascorso una stagione in prestito all’Ipswich Town, ma il club è retrocesso in Championship; di conseguenza, non è scattato il riscatto per il centrocampista svedese, che dunque è tornato a Napoli.

Sarà molto complicato che torni all’Ipswich anche per la prossima stagione. Infatti, il portale news dedicato al club inglese Twtd scrive:

Il Besiktas è interessato a Jens Cajuste. Lo svedese ha impressionato l’Ipswich Town durante la stagione in prestito dal Napoli e il club vorrebbe che tornasse, ma il tecnico Kieran McKenna aveva annunciato che sarebbe stato difficile. I rumors dicono sia vicino all’Udinese, squadre francesi e l’Aston Villa, ma è il Besiktas che ora sembra essere in pole. Il centrocampista non è nei piani di Conte per la prossima stagione e il Napoli lo lascerà partire per 10 milioni quest’estate.

Le giacenze di magazzino. Il Napoli ritrova Cajuste, Lindstrom e Folorunsho: tutti e tre rientrati da prestiti ed esperienze che potremmo definire non esaltanti.

crive la Gazzetta:

L’Inghilterra dà e l’Inghilterra toglie. La Premier ha un suo peso specifico nel nuovo corso Napoli. Da lì sono arrivati i due uomini chiave dell’ultimo scudetto come McTominay e Lukaku, e lì il ds Manna era riuscito a piazzare due giocatori in esubero, acquistati nell’estate post scudetto di Spalletti ma incapace di incidere quanto la società si aspettava. E ora Jens Cajuste e Jesper Lindstrom rischiano di diventare un problema, dopo i mancati riscatti da parte di Ipswich e Everton.