Il Bologna ha quasi comprato il sostituto di Beukema: Vitik per 15 milioni (Fabrizio Romano)

Il Bologna è già proiettato nel post-Beukema. Il centrale olandese, infatti, è un promesso sposo del Napoli. E i felsinei si cautelano andando a prendere il suo sostituto direttamente dallo Sparta Praga. Si tratta di Martin Vitik, con i rossoblù che pagheranno il difensore 15 milioni di euro. Lo riportato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo “X”. Insomma si avvicina sempre di più il passaggio dell’ex Az al Napoli.

“Sam Beukema è sul punto di passare al Napoli e il Bologna ingaggia Martin Vitik per 15 milioni di euro, accordo raggiunto. L’accordo con lo Sparta Praga è in fase di definizione”, scrive il noto collega.

🚨🔀 Sam Beukema, on the verge of joining Napoli… and Bologna sign Martin Vitik on €15m package, agreement done.

Deal being sealed right now with Sparta Prague. pic.twitter.com/DkkyMfhPNH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2025