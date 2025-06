Juanlu, il Napoli ha provato a giocare la carta Simeone, ma il Siviglia punta a fare cassa

Il club andaluso chiede 20 milioni e secondo As non è mai stato incline a fare scambi di giocatori per abbassare il prezzo di vendita

Nell’ultimo mese si è parlato tanto del possibile addio di Giovanni Simeone al Napoli, con diverse ipotesi sul tavolo, sia in Italia che all’estero. Ora, tra le opzioni in valutazione, prende corpo l’idea di uno scambio con Juanlu Sánchez, esterno del Siviglia che piace molto al Napoli. Un profilo giovane e duttile che intriga il club azzurro, soprattutto perché rappresenterebbe anche un’occasione per contenere i costi dell’operazione, aspetto su cui la società partenopea è particolarmente attenta in questa fase del mercato.

Leggi anche: Simeone piace in Spagna e Portogallo, Betis e Lisbona su di lui

Ne ha parlato così Sportmediaset:

“Il Napoli continua a monitorare da vicino l’esterno del Siviglia Juanlu Sanchez e nelle ultime ore ha provato a inserire nell’operazione anche il cartellino di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino figlio del Cholo ha un anno di contratto con gli azzurri ed è in uscita visto il poco minutaggio avuto lo scorso anno sotto la guida di Antonio Conte. Giovanni Manna nella sua missione in Spagna ha provato ad abbassare le pretese del Siviglia, che continua a chiedere 20 milioni per il cartellino di Juanlu a fronte dei 15 offerti dagli azzurri. Il Napoli ha provato a utilizzare la carta Simeone, ma al momento il club andaluso ha alzato il muro rifiutando qualsiasi contropartita tecnica. Il Siviglia sta vivendo una crisi economica che obbliga la società a fare cassa, Manna dovrà avvicinarsi alle richiesta degli andalusi per portare Juanlu a Napoli.”

Leggi anche: Juanlu Sanchez ha già accettato il Napoli: il Siviglia lo lascia partire per 16-17 milioni + 2-3 di bonus

La distanza tra domanda e offerta resta, ma il Napoli non molla. Juanlu resta un obiettivo concreto, anche per il suo profilo giovane e i prezzi contenuti.

Le notizie dalla Spagna

Le parole di José María López (As):

“Juanlu Sánchez continua a far parte del Siviglia perché il club andaluso resta fermo nella richiesta di 20 milioni di euro per il suo trasferimento, cifra che il Napoli, per ora, non è disposto a raggiungere. E questo nonostante abbia provato a inserire delle variabili nell’operazione o persino dei giocatori, come nel caso di Giovanni Simeone, il cui nome è emerso durante la trattativa.

Il figlio del Cholo ha vissuto una stagione con pochissimo spazio a Napoli e vuole cambiare aria. Il club italiano è disposto a liberarsene, visto che gli resta solo un anno di contratto, e l’operazione Juanlu sembrava l’occasione perfetta per includere Simeone nell’affare. Tuttavia, il Siviglia ha rifiutato.

E lo ha fatto perché ha urgente bisogno di liquidità per tamponare una situazione economica difficile e aumentare un margine salariale molto ridotto. Inoltre, il Siviglia non è mai stato incline a fare scambi di giocatori per abbassare il prezzo di vendita — fatta eccezione forse per l’arrivo di Lamela nell’affare che ha portato Bryan Gil al Tottenham.

Infine, è vero che il Siviglia ha bisogno di gol, ma non è convinto che Simeone sia il profilo giusto, nonostante la concorrenza nel reparto offensivo sia attualmente di livello molto basso, con nomi come Akor Adams, Isaac Romero, Kelechi Iheanacho e Rafa Mir.”