Juanlu Sanchez ha già accettato il Napoli: il Siviglia lo lascia partire per 16-17 milioni + 2-3 di bonus

Napoli sempre più vicino a chiudere per Juanlu Sanchez del Siviglia. Il terzino destro avrebbe già accettato la destinazione, ma gli azzurri dovranno offrire una cifra più alta al club spagnolo per assicurarsi le prestazioni del classe 2003.

Juanlu Sanchez è sempre più vicino al Napoli, l’ultima offerta proveniente dal ds azzurro Giovanni Manna è di 15 milioni ed è stata respinta. Il difensore ha disputato una prestazione di alto livello nella prima partita della Spagna nell’Europeo Under 21; questo è ciò su cui vuole puntare il Siviglia per alzare il prezzo del suo cartellino. Il Napoli conosce la situazione finanziaria del club spagnolo e vorrebbe chiudere il prima possibile per Juanlu. Servono 16-17 milioni + 2-3 di bonus per convincere il Siviglia e arrivare ai 20 milioni richiesti. Al momento, il Siviglia è in attesa di una nuova offerta da parte degli azzurri; il calciatore ha già accettato la destinazione.

Il Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez, laterale del Siviglia, come rinforzo per le fasce di difesa. Giovanni Manna è in missione in Spagna per il classe 2003 e ha già avuto un incontro positivo col Siviglia. L’alternativa è Marc Pubill dell’Almeria. Questo è quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio:

“Incontro positivo in Spagna con il Siviglia per Janlu Sanchez, esterno destro del 2003. C’è già l’accordo con il giocatore, si continua a trattare con il club per trovare l’intesa definitiva sulla cifra. Nello stesso ruolo in lista anche Pubill dell’Almeria ma ad oggi il più avanti è il giocatore del Siviglia”.