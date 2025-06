Simeone piace in Spagna e Portogallo, Betis e Lisbona su di lui

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo, tra trattative in corso, nuovi obiettivi e valutazioni interne alla rosa. Dopo una grande stagione, la società partenopea è determinata a costruire una squadra competitiva per consolidare la sua posizione in Italia ed essere protagonista in Europa.

In questo contesto di fermento e possibili rivoluzioni, sembra ora finire sotto la lente anche la posizione di Giovanni Simeone, attaccante argentino che finora ha ricoperto il ruolo di vice Lukaku. Marca ha dedicato attenzione proprio alla situazione del “Cholito”.

Le ultime sul futuro di Simeone

“La permanenza di Giovanni Simeone al Napoli potrebbe concludersi”, si legge nell’articolo a cura di Sergio Rivera.

Scrive poi il giornalista: “Nonostante entri nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione, l’attaccante argentino vede con buon occhio la ricerca di nuovi orizzonti per avere più protagonismo. Il ‘Cholito’ termina il suo contratto nel 2026 e si sente a suo agio a Napoli, tuttavia è aperto alla ricerca di un nuovo club in questo mercato dei trasferimenti, dove non gli mancano le ‘spose’.

Il futuro dell’attaccante 29enne potrebbe essere in Spagna, dove il Betis segue le sue orme per rafforzare l’attacco pensando all’Europa League il prossimo anno. Altre opzioni valutate nell’entourage di Simeone sono quelle dello Sporting e del Benfica, qualificati per la prossima Champions League. Ma oltre a Spagna e Portogallo, il Cholito’ ha mercato in Italia. Torino, Genoa e il neopromosso Pisa sono attenti all’evoluzione della sua situazione con il Napoli, club con cui ha vinto due volte lo scudetto.”