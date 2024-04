Ronaldo show. Espulso dopo una gomitata, “minaccia” l’arbitro col gesto del pugno (Video)

Semifinale di Supercoppa saudita contro l’Al-Hilal, persa 2-1. Mentre lasciava il campo si è rivolto ai suoi tifosi e ha applaudito ironicamente l’arbitro.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha perso la semifinale di Supercoppa saudita contro l’Al-Hilal 2-1, ma ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato il comportamento in campo del campione portoghese.

Ronaldo espulso dopo una gomitata, poi vorrebbe colpire l’arbitro con un pugno

Particolarmente nervoso, Ronaldo è stato espulso all’86esimo minuto di gara dopo aver dato un calcio ad Al Bulayhi per ottenere una rimessa laterale. Successivamente, ha colpito il calciatore alzando il gomito.

Ronaldo’s foul that led to a Red Card Last night against Al-hilal pic.twitter.com/d8JrbePBwi — KELIMOI (@kelimoicfc) April 9, 2024

Si è accesa, così, una rissa anche con altri calciatori, ma l’arbitro è intervenuto espellendo il portoghese. Tuttavia, la sua reazione non è stata delle migliori: serra la mano in un pugno per “minacciare” il direttore di gara, ma gli bastano pochi secondi per ritornare calmo e lasciare il campo. Non solo: si rivolge anche ai suoi tifosi per applaudire ironicamente l’arbitro.

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee after he was showed a red card. 😳pic.twitter.com/fFS7caqEVo — Epic Red Cards (@epicredcards) April 9, 2024

Da oltre un anno, Cristiano Ronaldo fa la felicità di Al-Nassr. Ma non sempre in Arabia Saudita apprezzano i suoi modi di fare. Questa volta il campione portoghese è finito sotto la lente per un’esultanza ritenuta poco consona. Nonostante la vittoria 3 a 2 della sua squadra ieri contro Al-Shabab, Cristiano Ronaldo ha urtato la morale araba con un gesto che, molto probabilmente in Italia, avrebbe fatto meno rumore e forse causato solo un cartellino giallo. Cristiano Ronaldo ha già dimostrato in più di un’occasione il suo carattere non proprio pacato, come quando l’anno scorso dette un calcio ad una bottiglia d’acqua o i suoi gesti di stizza dopo una sconfitta contro Al-Ittihad.

Ora Cristiano è finito nei guai per colpa di un modo di esultare decisamente volgare. Una volta finita la partita, si è recato davanti ai tifosi avversari che avevano cantato il nome di Messi per tutto l’incontro e ha messo la mano verso l’orecchio per mostrare che non li sentiva più. Poi, ha flesso le gambe e ha mostrato con la mano la sua regione pelvica. Per questo la Federcalcio saudita ha aperto un’indagine disciplinare sul gesto, considerato “immorale”, fatto dopo la partita vinta sull’Al Shabab.

