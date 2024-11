Ronaldo ha scelto una montagna di soldi in un campionato artificiale (Sportweek)

Il paragone con Perisic: “Il croato ha fatto una scelta velata di romanticismo. È ritornato nell’Hajduk Spalato e percepirà lo stipendio simbolico di un euro al mese”

Sportweek ha eletto l’ultimo paladino del romanticismo calcistico. Si tratta di Ivan Perisic. L’ex Inter, formalmente sotto contratto con il Tottenham, ha scelto di andare in prestito nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, l’Hajduk Spalato. La scelta è romantica per due motivi. Il primo è il “ritorno a casa”, il secondo è lo stipendio da un euro al mese che ha concordato con il club croato.

Di tutt’altra filosofia è Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha scelto i soldi della Saudi Pro League. Il suo ego lo porta ad eleggere il campionato saudita come uno dei migliori al mondo. Lo ha dichiarato durante i Global Soccer Awards:

«Presto sarà tra i primi tre campionati al mondo. La Saudi Pro League è già superiore alla Ligue 1».

Ronaldo, il fuoriclasse dall’ego sviluppato ha scelto i soldi

Scrive Sportweek:

“Non esiste una regola sull’addio al calcio giocato, ciascuno ha il diritto di regolarsi come crede. Il modo però è importante e una certa differenza la fa il tratto conclusivo della carriera. Cristiano Ronaldo compirà 39 anni il 5 febbraio e oggi gioca nell’Al-Nassr: i sauditi lo hanno ricoperto di milioni, impossibile rifiutare“.

L’esempio di Ivan Perisic

“Più o meno negli stessi giorni, Ivan Perisic, il quasi 35enne croato ex Inter, ha scelto di rientrare in patria, nell’Hajduk Spalato, la squadra che lo ha cresciuto da bambino. Perisic, convalescente dal grave infortunio a un ginocchio, percepirà lo stipendio simbolico di un euro al mese, così ha fatto sapere l’Hajduk, però il giocatore fino a giugno è sotto contratto con il Tottenham e non crediamo che abbia rinunciato alle sterline inglesi. Le scelte opposte dei due ex attaccanti di Juve e Inter parlano di filosofie diverse per il finale di percorso. Ronaldo, ammesso che sia all’ultima fermata, ha puntato sulla montagna di soldi di un campionato artificiale. Perisic è ritornato alle origini, nella sua Spalato, una scelta velata di romanticismo“.

