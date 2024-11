Napoli, lavoro di scarico in palestra per Kvaratskhelia e Osimhen

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista dell’Udinese. Zielinski continua le terapie, per Gollini lavoro personalizzato in palestra e in campo dopo le terapie.

Dopo la gara con la Roma, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 svolgendo attivazione, lavoro di potenza aerobica e circuito tecnico. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina sul campo 1. Gollini ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Terapie per Zielinski. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Kvaratskhelia, l’agente è a Napoli: rinnovo per ostacolare il Barcellona (CorSport)

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia è a Napoli per trattare il rinnovo del suo assistito. Il Corriere dello Sport riporta la situazione.

Nei meandri della presentazione del film celebrativo dello scudetto, sarà affrontato il discorso del contratto di Kvara. De Laurentiis, del resto, in occasione della Supercoppa aveva anticipato il futuro del gioiello della maison: prolungamento del contratto in scadenza nel 2027 con ritocco d’ingaggio, dopo due stagioni a un milione e mezzo circa tra base fissa e bonus. Il presidente, tra l’altro, aveva anche precisato di aver apprezzato moltissimo la serietà del giocatore, pronto a riaprire l’argomento soltanto a fine stagione. Ma poi bisognerà trovare l’intesa per blindarlo a dispetto della corte del Barcellona: la valutazione di Kvara, però, sfonda notevolmente il tetto dei 100 milioni e non è accessibile a tutti. Molto superiore, di un bel po’: 120, 130, comunque nei pressi della clausola di Osimhen.

