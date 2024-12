Ronaldo sotto inchiesta della Federcalcio araba per una risposta volgare ai cori dei tifosi avversari

Il campione portoghese si è rivolto alla curva che inneggiava il nome di Messi con un gesto ritenuto osceno e volgare

Da oltre un anno, Cristiano Ronaldo fa la felicità di Al-Nassr. Ma non sempre in Arabia Saudita apprezzano i suoi modi di fare. Questa volta il campione portoghese è finito sotto la lente per un’esultanza ritenuta poco consona. Nonostante la vittoria 3 a 2 della sua squadra ieri contro Al-Shabab, Cristiano Ronaldo ha urtato la morale araba con un gesto che, molto probabilmente in Italia, avrebbe fatto meno rumore e forse causato solo un cartellino giallo.

Cristiano Ronaldo ha già dimostrato in più di un’occasione il suo carattere non proprio pacato, come quando l’anno scorso dette un calcio ad una bottiglia d’acqua o i suoi gesti di stizza dopo una sconfitta contro Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo nei guai

Ora Cristiano è finito nei guai per colpa di un modo di esultare decisamente volgare. Una volta finita la partita, si è recato davanti ai tifosi avversari che avevano cantato il nome di Messi per tutto l’incontro e ha messo la mano verso l’orecchio per mostrare che non li sentiva più. Poi, ha flesso le gambe e ha mostrato con la mano la sua regione pelvica. Per questo la Federcalcio saudita ha aperto un’indagine disciplinare sul gesto, considerato “immorale”, fatto dopo la partita vinta sull’Al Shabab.

In Arabia Saudita, dove questi atti sono molto mal percepiti, questo gesto è visibilmente di troppo. Il giornale Asharq al-Awsat spiega che anche se non c’è stata ancora una reazione ufficiale della Saudi Pro League, il comitato etico e disciplinare della federazione saudita ha aperto urgentemente un’indagine dopo questo nuovo incidente. Una decisione sarà emessa nei prossimi due giorni. Nel frattempo, il suo caso sarà studiato molto da vicino

