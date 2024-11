Un’articolessa per esaltare i madrileni, per dire che hanno già vinto e per ricordare che arbitra Turpin: con il francese sei vittorie su sei

Tedeschi scaramantici e piagnoni: alla Süddeutsche mezzo pianto preventivo per l’arbitro di Bayern-Real

Secondo la Süddeutsche, il Real è il favorito per questa Champions League. Questa sera l’andata della semifinale contro il Bayern Monaco. Per Ancelotti non dovrebbe essere un problema sbarazzarsi di Tuchel per una serie di motivi. Il primo è l’ambiente in cui il Real Madrid si è preparato a questi 180′ minuti. Infatti se a Madrid possono concedersi il lusso di pensare solo alla Champions, a Monaco il clima è piuttosto teso dopo il campionato perso e le polemiche tra Tuchel e Hoeness.

I tedeschi danno il meglio (o il peggio) di sé tra scaramanzia e pianto preventivo

“Il Real Madrid difficilmente avrebbe potuto iniziare il proprio viaggio nella capitale bavarese più rilassato di così. In pratica da settimane i madrileni riescono a concentrarsi sulle partite contro il Bayern senza la minima distrazione”. Ieri non dovevano nemmeno preoccuparsi del risultato del Barcellona in campionato (vittoria contro il Valencia, ndr). “A differenza del Bayern, al Real non ci sono guerre interne. Ciò significa che Ancelotti può dedicarsi interamente alla preparazione dei 180 minuti contro il Bayern“.

Nei Blancos si respira un’aria così tranquilla e lo si capisce anche dal fatto che Ancelotti ha voluto portare a Monaco tutta la rosa, compresi gli infortunati e gli squalificati.

“Il fatto che abbia immaginato il duello con il Bayern in Cinemascope, cioè abbia giocato sia l’andata che il ritorno, era chiaramente visibile nella lista dei passeggeri. Ancelotti ha deciso di portare con sé a Monaco tutti i giocatori del Real Madrid“.

Sull’aereo sono saliti anche David Alaba, infortunato al ginocchio, Dani Carvajal, squalificato ma soprattutto Thibaut Courtois. Il portiere “dovrebbe testare la sua condizione contro il Cadice nel fine settimana e, se possibile, giocare anche la gara di ritorno contro il Bayern al Bernabéu“.

Un altro elemento che fa pensare alla vittoria del Real? L’arbitro Turpin che dirigerà la gara questa sera:

“Ha suscitato particolare gioia al Real madrileni la decisione della Uefa di affidare la gestione della partita al francese Clément Turpin“. Un anno fa Turpin ha pure espulso Tuchel, nel ritorno dei quarti di finale contro il Manchester City. “Al contrario, il Real Madrid ha sempre vinto con Turpin: sei vittorie in sei partite”, arbitrate dalla fischietto francese.

