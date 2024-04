L’effetto Sinner e Coppa Davis: il tennis è il secondo sport più seguito in Italia, dopo il calcio

Sondaggio condotto da Demos; dal 21% del 2016 sale al 39%. Terzo posto per la Formula 1. Calo per nuoto e motociclismo. Ultimo posto il rugby.

In un sondaggio condotto da Demos [Istituto di ricerca politica e sociale] di Ilvo Diamanti e riportato da Repubblica, è stato appurato che sul podio degli sport più seguiti in Italia ci sono calcio, tennis e Formula 1. L’effetto Sinner ha dato sicuramente slancio al tennis, che nel 2016 era seguito dal 21% della popolazione; oggi è al 39%.

Tennis solo sotto al calcio tra gli sport più seguiti dagli italiani

Il quotidiano scrive:

Il tennis ha suscitato un’attenzione crescente in seguito alla vittoria della nazionale italiana in Coppa Davis, nello scorso novembre, dopo 47 anni. Ma la “passione” degli italiani è stata alimentata dai risultati ottenuti da tennisti, come Matteo Berrettini (vincitore del torneo di Marrakech), Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi. Per citarne alcuni. Ed è stata “trainata”, soprattutto, dai successi di Jannik Sinner. Agli Australian Open, a fine gennaio. E, di recente, a Miami.

Resta il calcio il principale sport che genera “tifo”, che continua a “contaminare” oltre metà (per la precisione: il 53%) degli italiani intervistati da Demos. In particolare, i tifosi della Juventus appaiono, come in passato, i più numerosi. Quasi un terzo di coloro che dichiarano il loro attaccamento a una squadra di calcio.

Gli altri dati riportati da Sky Sport: la Formula 1 si mantiene stabile rispetto al 2016, ora è al 38%, prima al 34%. Volley e atletica al quarto e quinto posto rispettivamente con 32% e 31%. Nuoto al 29%, nel 2016 al 32% (complice il ritiro di Federica Pellegrini?). Scende il motociclismo di sei punti, ora è al 29% (anche qui, forse, complice Valentino Rossi). Ciclismo (26%), basket (22%) e rugby (11%) restano i meno seguiti, con quest’ultimo però che potrebbe scalare la classifica nei prossimi anni.

ilnapolista © riproduzione riservata