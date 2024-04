La Uefa apre alle rose di 26 giocatori per Euro 2024

Nella riunione tenutasi ieri a Düsseldorf tra la Uefa e i ct delle Nazionali si è parlato della possibilità di allargare le rose delle Nazionali per i prossimi Europei di calcio a 26 giocatori. La Uefa ha fatto sapere che ha preso atto delle richieste e che sta valutando l’opzione

«La UEFA ha preso nota delle varie opinioni e dei punti di vista condivisi. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane»

«Le discussioni positive hanno rivelato opinioni diverse tra gli allenatori, con alcuni che hanno espresso il desiderio di aumentare le dimensioni della rosa. Altri hanno espresso la loro preferenza per limitare il numero a 23, sottolineando la difficoltà di allenarsi con altri giocatori, la gestione del gruppo e l’aumento degli oneri finanziari per le associazioni nazionali», ha concluso la Uefa

Spalletti e gli altri 23 commissari tecnici delle nazionali hanno motivato la richiesta con la convinzione che sia meglio aumentare le convocazioni a 26 calciatori per salvaguardare la loro salute dei giocatori considerando i calendari sempre più impegnativi

Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, ha sollevato per primo il dubbio, seguito da Koeman (Olanda) e Southgate (Inghilterra). Spalletti è fortemente favorevole, ma non tutti concordano come ad esempio Deschamps, il commissario tecnico della Francia. E anche Sylvinho, ct dell’Albania contro cui debutteremo il 15 giugno Dortmund, preferirebbe restare a 23. L’Uefa ascolterà tutti e forse già oggi prenderà una decisione