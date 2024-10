Spalletti e altri 23 ct chiedono all’Uefa rose da 26 giocatori per Euro 2024 (Corsport)

Andrà in scena oggi a Düsseldorf un incontro organizzato dalla Uefa con in ct delle Nazionali impegnate nel prossimo Europeo di calcio, il tema principale sarà la richiesta di questi di allargare le rosa a 26 giocatori rispetto ai 23 previsti. Spalletti con altri 23 allenatori rivolgeranno le proprie richieste, come riporta il Corriere dello Sport. Il pretendete risale all’edizione durante il Covid, all’epoca la decisione fu presa per l’emergenza, ma oggi viene richiesto in base alla salute dei giocatori, calendari sempre più impegnativi e la possibilità di scelte più ampie e organiche.

Spalletti e gli altri 23 commissari tecnici delle nazionali qualificate alla fase finale dell’Europeo 2024 si ritroveranno oggi a Düsseldorf per il workshop organizzato dall’Uefa. Mancano poco più di due mesi, verrà presentato il torneo in Germania (14 giugno-14 luglio) e il governo del calcio europeo ascolterà il parere degli allenatori. Sul tavolo l’argomento principale è legato alla richiesta di alcuni ct di allargare le rose delle Nazionali da 23 giocatori a 26 come era accaduto in occasione della precedente edizione dell’Europeo e al Mondiale in Qatar. Nel 2021 la decisione venne presa dall’Uefa per fronteggiare l’emergenza Covid. Ora il tema riguarda la salute dei giocatori, i calendari sempre più impegnativi e la possibilità di scelte più ampie e organiche”