Sarri al Torino, si può fare se il Newcastle non gli offrirà i soldi arabi (La Stampa)

È profondamente legato alla storia del Grande Torino. Sarebbe una scelta dettata dal cuore, dovrebbe abbassare le pretese economiche

Sarri al Torino, si può fare se il Newcastle non gli offrirà i soldi arabi. Lo scrive il quotidiano La Stampa.

La lista dei candidati è ricca, l’idea più suggestiva porta al profilo di Maurizio Sarri. Il tecnico che ha lasciato la Lazio senza preavviso rinunciando a più di un anno di contratto a Torino è già stato: uno scudetto vinto alla guida della Juve, ma con la Juve l’empatia non è mai scattata e il rapporto si è consumato in un attimo.

Perché Sarri potrebbe essere tentato dall’avventura in granata e perché l’eventuale matrimonio si può celebrare? Primo: l’allenatore del bel calcio è profondamente legato alla storia del Grande Torino, più volte è salito a Superga (anche da solo) e, da solo, si è fermato ad omaggiare gli Invincibili. Secondo: scegliere il Toro avrebbe, così, per lui una motivazione anche sentimentale e rappresenterebbe, per certi versi, la chiusura di un cerchio più o meno magico. Terzo: in granata troverebbe una squadra abituata ad un modo di vivere le partite radicalmente diverso, ma i suoi interpreti sembrano fatti apposta per virare in fretta. Ricci, nei pensieri di Sarri, può diventare quello che era Jorginho quando il tecnico toscano allenava a Napoli tanto è vero che Ricci è stato corteggiato a lungo, la scorsa estate, dalla Lazio.

Sarri dovrebbe abbassare le sue pretese economiche

Sarri piace al Newcastle, ma, al momento, il tecnico che ha lasciato Roma, seppur attratto da un ritorno in Premier League, sembra preferire l’Italia: il Toro sarebbe una scelta dettata anche dal cuore. Il tema ingaggio non è secondario – alla Lazio era vicino ai 3,5 milioni a stagione -, ma si può superare se si trovasse una convergenza su tutto il resto, non davanti ad un’eventuale offerta indecente dei proprietari arabi del Newcastle.

