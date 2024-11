Barcellona su Guido Rodriguez, trattativa ben avviata. Superato il Napoli (Sport)

Il centrocampista argentino era un obiettivo anche del Napoli. Il Barcellona avrebbe già fatto un’offerta, Xavi ha probabilmente mollato su Lobotka

Il Barcellona è sulla buona strada per prendere Guido Rodriguez, centrocampista del Betis che nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli. La permanenza di Xavi ha dato impulso alle strategie di mercato del Barça. Il club catalano cerca un mediano da mettere davanti la difesa e il centrocampista argentino sembra il profilo perfetto. Secondo quanto scrive Sport, la trattativa è ben avviata. Il giocatore potrebbe arrivare a Barcellona a parametro zero, beffando così anche il Napoli.

Guido Rodriguez molto vicino al Barcellona

Scrive Sport:

“Una volta confermata la continuità di Xavi alla guida della panchina del Barça, l’allenatore e Deco, direttore sportivo, potranno ora pianificare il mercato. Uno dei nomi sul tavolo per rinforzare la posizione di perno davanti la difesa è quello di Guido Rodríguez, del Betis. La trattativa è sulla buona strada, ma non è chiusa, negli ultimi giorni si è già svolto un incontro molto positivo tra le parti. Guido Rodríguez, che arriverebbe a parametro zero vista la scadenza del suo contratto con il Betis. Dopo diverse estati accostato al Barça, sembra che la terza volta possa essere quella giusta. L’argentino suscita consensi nel Barça, visto che è visto come un’opzione molto preziosa per arricchire la rosa“.

Rodriguez prenderebbe il posto di Orio Romeu. Se fosse confermato, significa che Xavi ha abbandonato l’idea di corteggiare Lobotka, il preferito per quel ruolo davanti alla difesa da Xavi.

Sul centrocampista c’era anche il Napoli

Come segnala Gianluigi Longari su Twitter (X), il Barcellona ha quindi superato il Napoli nella corsa per accaparrarsi Guido Rodriguez.

‼️ Conferme sia dalla Spagna che dall’Argentina: il #Barcelona ha prenotato Guido #Rodriguez del #Betis per la prossima stagione. Il ruolo di “pivote” sarà la priorità per la prossima estate e Rodriguez a costo zero è un’opzione che i blaugrana non vogliono farsi scappare. https://t.co/k44emrNbBN — Gianluigi Longari (@Glongari) April 27, 2024

Notizia poi confermata anche da German Garcia Grova, giornalista di Tyc Sport.

🚨#Barcelona la realizó una oferta a Guido Rodríguez para ficharlo en condición de libre a partir del 30/6. 👉🏾Las partes acercaron posturas hace algunas horas por un vínculo de 2 + 1 📌El campeón del mundo con 🇦🇷quedará con el pase en su poder tras no renovar con #Betis. ℹ️… pic.twitter.com/M6miEtI9XP — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 27, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata