Brignone, il medico della federazione Panzeri: «Operiamo subito. L’osso si è rotto in modo significativo»

Andrea Panzeri è l’ortopedico che si occuperà dell’operazione di Federica Brignone. Dal 2019 è Presidente della Commissione Medica FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). È inoltre membro della Commissione Medica FIS (Federazione Italiana Sci) e FISNW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard). Le sue parole a Sky Sport:

«La frattura non è bella ma Federica ha una grande grinta. Come sta Federica? Non bene, ha avuto questa brutta caduta. Si è fatta questa frattura abbastanza importante, arrivata da poco. Abbiamo valutato gli esami e la situazione della cute. Abbiamo deciso di andare in sala operatoria subito. La frattura è impegnativa, l’osso si è rotto in modo significativo. Fortunatamente non si è mai fatta male prima di oggi. Adesso è difficile fare previsioni, dobbiamo capire come riusciamo a ridurre la frattura. Operazione tra i 90 e i 120 minuti di sicuro. L’ho trovato serena, come tutte le grandi atlete accettano quello che succede. Questa cosa non ci voleva, ma da grande campionessa, reagisce.

Fase post operatoria in base a come andrà l’intervento. Tendenzialmente un periodo di scarico, il ginocchio non deve gonfiarsi troppo. Non sarà un recupero velocissimo».

Da Sky arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Federica Brignone. Questa mattina è caduta durante il gigante dei Campionati italiani in val di Fassa. Subito le condizioni sono parse gravi e infatti la diagnosi è di frattura scomposta “pluriframmentaria” di tibia e perone. Come segnala Sky Sport, poco dopo le 18 “è arrivata in elicottero a Milano. Ora è attesa alla clinica ‘La Madonnina’, dove verrà sottoposta a ulteriori esami prima del via libera all’operazione per la frattura a tibia e perone della gamba sinistra. Federica Brignone è arrivata poi ambulanza alla clinica ‘La Madonnina’. La campionessa del mondo era stata trasportata in elicottero da Trento a Milano“. Sky poi aggiunge che l’atleta verrà operata già questa sera. Lo conferma l’ufficio stampa della federazione di sci.

Sportmediaset parla dei tempi di recupero. L’ “infortunio potrebbe precludere la partecipazione alle prossima Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026, al via il 6 febbraio 2026. Mancano dieci mesi, il tempo per rientrare c’è (solitamente è un infortunio da cui si rientra in 4-6 mesi) ma ovviamente sarà una situazione da valutare nel corso dei mesi”.

“In linea di massima, ma è molto presto per fare previsioni, un suo ritorno sugli sci potrebbe essere ipotizzabile a ridosso del gigante di Soelden che aprirà la stagione di Coppa del Mondo. Federica Brignone sarà però costretta a saltare tutti i test primaverili, momento nel quale vengono messi a punto gli sci per la stagione, ma soprattutto dovrà rinviare l’intera preparazione estiva, compresa la trasferta in Argentina fondamentale per ritrovare confidenza con la neve e le gare“.

