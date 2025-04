I premi di Euro 2024, all’Italia appena 12,25 milioni di euro. Spagna piglia tutto: 28,25 milioni

L’eliminazione costò alla Federcalcio un totale di 16 milioni di euro. Infatti la vittoria di Euro 2020 portò nelle casse della Figc circa 28,25 milioni

In occasione del proprio 49º Congresso, la Uefa ha ufficializzato i premi riconosciuti alle 24 nazionali che hanno partecipato in Germania a Euro 2024 della scorsa estate. I dati riportati da Calcio&Finanza.

L’ultimo Europeo dell’Italia non è andato come ci si aspettava, eliminato agli ottavi dalla Svizzera, dopo un girone passato all’ultimo istante grazie al gol di Mattia Zaccagni contro la Croazia. A vincere la competizione poi fu la Spagna, che terminò la fase a gironi prima davanti proprio all’Italia.

Quella eliminazione portò a diverse polemiche che sfociarono nella richiesta di dimissioni di Spalletti e di Gravina. Sia il ct che il presidente federale rifiutarono di dimettersi. “L’eliminazione costò alla Federcalcio un totale di 16 milioni di euro. Questa la differenza fra i 28,25 milioni incassati per la vittoria di Euro 2020 e la somma percepita dalla Uefa per l’edizione 2024: 12,25 milioni per avere raggiunto gli ottavi di finale“.

Ad ogni fase del torneo corrispondeva un premio. Per il passaggio dei gironi, le squadre hanno guadagnato 9,25 milioni di euro; per una vittoria ai gironi 1 milione; per il pareggio 500 mila euro; il passaggio agli attiva valeva 1,5 milioni; i quarti 2,5 milioni; le semifinali – 4 milioni e la finale – 5 milioni. Al vincitore poi altri 8 milioni.

Di seguito la top ten delle squadre che hanno guadagnato di più durante Euro2024. La Spagna ha incassato 28,25 milioni, anche grazie al percorso perfetto fatto nel girone che da solo è valso 3 milioni per le tre vittorie ottenute. Italia 16esima con 12,25 milioni di euro.

Spagna (vincitrice) – 28,25 milioni di euro;

Inghilterra (finale) – 24,25 milioni;

Francia (semifinale) – 19,25 milioni;

Olanda (semifinale) – 18,75 milioni;

Germania (quarti) – 15,75 milioni;

Svizzera (quarti) – 15,25 milioni;

Turchia (quarti) – 15,25 milioni;

Portogallo (quarti) – 15,25 milioni;

Austria (ottavi) – 12,75 milioni;

Slovenia (ottavi) – 12,25 milioni;

Euro 2024 è stato un torneo politico. La Nazionale si è eliminata anche da lì, senza giocare (Crosetti)

Euro2024 non sarà ricordato solo per il calcio, ma anche per il dibattito sulla presa di posizione politica dei calciatori francesi contro Le Pen e l’estrema destra. Un atto che vale molto più di un trofeo. A differenza dei francesi, gli italiani “sono senza idee” anche in questo campo.

La Repubblica con Crosetti critica la mancanza di impegno politico della Nazionale italiana.

Crosetti scrive:

“Sta per chiudersi un Europeo fortemente politico, nel quale molte nazionali e non pochi calciatori hanno deciso di schierarsi, non necessariamente per una parte o un partito. Ma anche in questo caso, l’Italia si è eliminata da sé, senza giocare. I nostri azzurri, serenamente in vacanza, continuano la loro vita felice in un’altra galassia, nella quale far magari arrivare da Milano il parrucchiere personale senza che, viceversa, da quella testa esca mai un’idea, una presa di posizione, qualcosa che assomigli in modo anche vago a un impegno sociale. Alcuni giocatori francesi, tra cui Kylian Mbappé, hanno rivolto ai giovani un appello al voto, mettendoci la faccia. (…)

