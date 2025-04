Il disastro del calcio francese, Ligue 1 e Ligue 2 rischiano di rimanere oscurate già dalla prossima estate (l’Equipe)

La Lega è in guerra totale con Dazn. Le altre piattaforme/emittenti fuggono, ci sarebbe la soluzione del canale di lega, ma è troppo tardi.

Secondo le informazioni dell’Equipe, la Lfp è con le spalle al muro. La Ligue de Football Professionnel, cioè l’organo che organizza la Ligue 1 e la Ligue 2, è infatti in piena guerra con Dazn. A quanto risulta, si è arrivati alla necessita di avere un “mediatore nominato dal Tribunale commerciale di Parigi“. Lo stesso si è recato presso la sede della Lfp per condividere le sue riflessioni sulle trattative in corso con Dazn. “Non è stato rassicurante, limitandosi a spiegare ai vertici del calcio francese la complessità della situazione e il fatto che la Lega non aveva alcun potere negoziale per difendere i propri interessi (l’emittente chiede in tribunale alla LFP un risarcimento complessivo di 573 milioni di euro “per violazioni accertate” e “frode”)“.

“Il settore professionistico ha quindi una settimana di tempo per salvare la pelle, in un contesto in cui non ha praticamente più carte in mano“.

Fin dall’inizio di questa mediazione, Dazn ha chiesto una significativa riduzione dell’importo del suo contratto (cioè ha chiesto di pagare meno rispetto a quanto concordato, ndr), che la Lfp non può accettare data la situazione finanziaria dei club.

Non sembra esserci una soluzione per i diritti tv della Ligue 1 e della Ligue 2

Non c’è nemmeno un piano B per la Lfp. L’estrema conseguenza è “lo schermo nero”, o, in altri termini, il campionato francese oscurato.

La manto tesa “non arriverà da Canal+. L’emittente ha già dichiarato di non essere pronta né di avere i fondi per investire nella Ligue 1 in questo momento. Da parte sua, beIN Sports ha già avanzato la scorsa estate un’offerta estrema di 78,5 milioni di euro annui, a cui si dovrebbero aggiungere 20 milioni di euro di sponsorizzazioni. Con questa acquisizione, il canale franco-qatariota ritiene già di essere venuto in aiuto del calcio francese e non ha intenzione di andare oltre. Amazon Prime Video non era disposta a pagare più di 65 milioni di euro all’anno per il poster, che è stato poi acquisito da beIN. E non tornerà in gioco“.

Non resta che il canale di lega, il progetto che un giorno anche la Serie A vorrebbe realizzare. In questo caso “Warner Bros. Discovery, la società madre di Max, sembra ancora aperta all’idea di una collaborazione, ma non è vincolante per loro, poiché Lfp Media gestirebbe la commercializzazione dell’offerta e WBD dovrebbe solo incassare una percentuale da ogni abbonamento. All’inizio dell’estate 2024, il progetto della piattaforma della Lega con il 100% delle partite della Ligue 1, promosso da diversi dirigenti della LFP Media e della CVC, è stato favorito da alcuni presidenti come John Textor (Lione) e Joseph Oughourlian (Lens)“. Ma, secondo i documenti che L’Équipe ha potuto consultare, egli presentava obiettivi che oggi sembrano molto ambiziosi.

Secondo questi documenti, con il canale di lega “il totale dei ricavi doveva ammontare 664,4 milioni di euro per il primo anno, rispetto ai 551 milioni di euro con l’opzione Dazn“.

“È difficile credere davvero a questo piano aziendale così ottimistico. E non lo sarebbe più, a queste cifre, se questo progetto dovesse essere rilanciato frettolosamente già dalla prossima stagione, nel caso in cui Dazn lo abbandonasse tra qualche settimana o addirittura nell’agosto 2026 se una delle due parti attivasse la clausola di uscita prevista per il prossimo dicembre nel caso in cui non si raggiungesse la soglia di 1,5 milioni di abbonati. Perché nel frattempo l’opinione generale è che il “prodotto L1” si sia ulteriormente deteriorato e riscuota sempre meno interesse“.

