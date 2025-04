Brignone è arrivata alla clinica “La Madonnina” di Milano, verrà operata questa sera (Sky Sport)

L’infortunio potrebbe precludere la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Solitamente ci vogliono 4-6 mesi per recuperare, salterà tutta la preparazione estiva

Da Sky arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Federica Brignone. Questa mattina è caduta durante il gigante dei Campionati italiani in val di Fassa. Subito le condizioni sono parse gravi e infatti la diagnosi è di frattura scomposta “pluriframmentaria” di tibia e perone. Come segnala Sky Sport, poco dopo le 18 “è arrivata in elicottero a Milano. Ora è attesa alla clinica ‘La Madonnina’, dove verrà sottoposta a ulteriori esami prima del via libera all’operazione per la frattura a tibia e perone della gamba sinistra. Federica Brignone è arrivata poi ambulanza alla clinica ‘La Madonnina’. La campionessa del mondo era stata trasportata in elicottero da Trento a Milano“. Sky poi aggiunge che l’atleta verrà operata già questa sera. Lo conferma l’ufficio stampa della federazione di sci.

Sportmediaset parla dei tempi di recupero. L’ “infortunio potrebbe precludere la partecipazione alle prossima Olimpiade Invernale di Milano-Cortina 2026, al via il 6 febbraio 2026. Mancano dieci mesi, il tempo per rientrare c’è (solitamente è un infortunio da cui si rientra in 4-6 mesi) ma ovviamente sarà una situazione da valutare nel corso dei mesi”.

E ancora:

“In linea di massima, ma è molto presto per fare previsioni, un suo ritorno sugli sci potrebbe essere ipotizzabile a ridosso del gigante di Soelden che aprirà la stagione di Coppa del Mondo. Federica Brignone sarà però costretta a saltare tutti i test primaverili, momento nel quale vengono messi a punto gli sci per la stagione, ma soprattutto dovrà rinviare l’intera preparazione estiva, compresa la trasferta in Argentina fondamentale per ritrovare confidenza con la neve e le gare“.

Brignone, caduta terribile: frattura scomposta “pluriframmentaria” di tibia e perone (VIDEO)

La festa di Federica Brignone è finita malissimo. La campionessa fresca di tre Coppe del Mondo è caduta malissimo durante il gigante dei Campionati italiani in val di Fassa. Subito soccorsa, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove le hanno fatto una tac. La diagnosi è terribile: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

“La Commissione Medica FISI segue attentamente le condizioni della campionessa valdostana e ne ha predisposto il trasferimento presso la clinica “La Madonnina” di Milano, dove verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico”, scrive la federazione.

Brignone era impegnata sulla pista Mediolanum della Ski Area Lusia. Affrontando una curva verso destra, ha inforcato la porta perdendo l’equilibrio e finendo a terra con una brutta rotazione del corpo e delle gambe.

