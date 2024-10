Il Napoli vuole ripartire da lui, forte del rinnovo. Certo le lusinghe del Barcellona hanno colpito, impossibile restarne immuni

Lobotka inviò al suo agente lo screenshot delle frasi di Xavi su di lui ma è legato al Napoli fino al 2027. Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Il quotidiano scrive che il Napoli ripartirà dallo slovacco regista della squadra e uomo fondamentale (non l’unico) dello scudetto conquistato lo scorso anno. Lobo ha 29 anni.

Ricorda il Corsport:

L’ultimo rinnovo, del resto, Lobotka l’ha firmato il 15 marzo 2023, prolungandolo il contratto fino al 2027. Non c’è via di fuga, per il Napoli è blindato.

Ma non capita tutti i giorni di essere corteggiato dal Barcellona e dal suo allenatore per quanto Xavi abbia ufficialmente annunciato la sua partenza a fine anno.

I complimenti di Xavi fecero molto piacere a Lobotka

Contro i catalani, Lobotka ci ha giocato in Champions, ma li aveva già affrontati negli anni al Celta Vigo. Non era lo stesso di oggi, Stanislav: il suo rendimento è cresciuto in modo esponenziale e ai blaugrana è venuto un po’ di rammarico per essersi fatti scappare un giocatore che sarebbe potuto servire eccome ai vari Setien, Koeman e pure a Xavi, col senno di poi. L’ha ammesso l’attuale allenatore del Barça, pazzo, loco per lo slovacco, prima dell’ottavo di Champions al Maradona. Il suo giocatore preferito degli azzurri non era e non è uno tra Osimhen o Kvaratskhelia, quelli che più rubano l’occhio, ma Lobotka: «Mi piace per come costruisce, non perde palloni, fa la differenza. Mi farebbe piacere vederlo in una squadra come il Barcellona, ha le qualità per far parte di un club come il nostro» aveva detto prima dell’11 dell’andata.

Al Barça piace, non è una novità. Non solo a Xavi, ma anche a Deco, il direttore sportivo con cui Branislav Jasurek, il suo agente, aveva chiacchierato in passato. «Loro lo prenderebbero, ma si devono incastrare un po’ di cose – disse ai media slovacchi a marzo -. Le dichiarazioni di Xavi hanno fatto piacere, lo stesso ‘Stani’ mi inviò uno screenshot con le sue frasi. Io gli risposi inviandogliene un altro con tutte le volte in cui io e Xavi avevamo parlato di lui».

