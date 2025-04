L’Uefa torna a chiudere il bilancio in utile per la prima volta dal 2021 sulla spinta dei ricavi di euro 2024. La Federcalcio continentale ha infatti approvato oggi, nel corso del Congresso andato in scena a Belgrado, il bilancio al 30 giugno 2024, chiuso con un utile di 208,5 milioni di euro rispetto al rosso di 87,1 milioni di euro.

In particolare, la UEFA ha registrato un fatturato di 6,8 miliardi di euro, il più alto di sempre (crescita del 57% rispetto ai 4,3 miliardi del 2022/23), grazie a UEFA EURO 2024 che ha contribuito per circa 2,5 miliardi al fatturato aggregato. In particolare, i ricavi della UEFA nel corso del 2023/24 sono stati i seguenti:

Ricavi da diritti tv: 4,9 miliardi;

Ricavi commerciali: 1,2 miliardi;

Ricavi da biglietti e hospitality: 540 milioni;

Altri ricavi: 57 milioni;

TOTALE: 6,7 miliardi.

Di questi, 5,3 miliardi di euro sono stati redistribuiti tra distribuzione ai club partecipanti alle competizioni europee e pagamenti di solidarietà. La vittoria dell’Atalanta in Europa League ha invece portato nelle casse della DEA 33,9 milioni di euro come premi UEFA (nella stagione precedente il Siviglia ne aveva incassati 21,8) mentre il Real Madrid conquistatore della Champions ne ha incassati 138,8.

In totale, la Uefa ha redistribuito 2,08 miliardi di euro ai club partecipanti a Champions e Supercoppa nella scorsa stagione. L’Inter ha incassato 66,3 milioni di euro: meglio il Napoli, a quota 70 milioni, mentre la Lazio ha ricavato 61,5 milioni, il Milan 48,5. Nel report sono indicati anche i guadagni delle italiane coinvolte in Europa e Conference League nella scorsa stagione. Detto dell’Atalanta, il Milan ha incassato ulteriori 6 milioni di euro, mentre la Roma è arrivata a 25,8. La Fiorentina finalista di Conference ne ha portati a casa 17.

E’ evidente come la Champions League rappresenti un asset fondamentale per i club, a cominciare dalla partecipazione alla manifestazione, che garantisce una fetta importante di ricavi. Arrivare in fondo al torneo può portare invece più di 100 milioni. Sono ben cinque i club che hanno superato questa soglia nel 2023/24, in ordine di ricavi: Real Madrid (Campione d’Europa) – 138,795 milioni di euro

(Campione d’Europa) – 138,795 milioni di euro PSG (semifinalista) – 122,444 milioni di euro

(semifinalista) – 122,444 milioni di euro Borussia Dortmund (finalista) – 120,748 milioni di euro

(finalista) – 120,748 milioni di euro Bayern Monaco (semifinalista) – 120,404 milioni di euro

(semifinalista) – 120,404 milioni di euro Manchester City (quarti di finale) – 110,446 milioni di euro