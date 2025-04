Napoli, McTominay oggi in campo in maniera regolare. Spinazzola ancora in dubbio (Sky)

In caso di forfait di Spinazzola, c’è Olivera nel 4-3-3, sistema dell’ultima vittoria in trasferta. In panchina a Bologna ci sarà Stellini, interpreta in maniera assoluta il pensiero di Conte.

A Sky Sport, Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, conferma che in panchina a Bologna ci sarà Stellini, vice di Conte che è squalificato. I due sono insieme da tempo immemore. Contro il Bologna, il Napoli dovrebbe ritornare il 4-3-3, modulo con cui è arrivata l’ultima vittoria in trasferta.

McTominay oggi in campo in maniera regolare. Spinazzola ancora in dubbio

« Il Napoli deve pensare al Bologna, considerando le meraviglie che esprime. Italiano era era nella lista di De Laurentiis dei 49 allenatori potenziali per il Napoli. Dopo Napoli-Spezia, il presidente si complimentò con Italiano. All’andata fu un momento significativo, nella giornata precedente ci fu quella sconfitta a Verona. Conte in quel momento aveva pochissime certezze. Con il Bologna la vince in casa, segnano Di Lorenzo e Kvara. Da lì un’altra stagione, con l’obiettivo di tornare in Champions. Ebbe tutto inizio con il Bologna all’andata, ci fu la svolta. Invece adesso si ritrova lassù a tre punti dall’Inter. Vigilia di una partita significativa, forse decisiva, impegnativa, secondo il calendario. Poi bisogna capire i momenti in cui affronti le squadre. Bologna in gran salute, armonioso, è trasferta complicata. Mancherà Conte, squalificato. Dovrà delegare, in panchina Stellini che interpreta in maniera assoluta il pensiero di Conte. Poi c’è Oriali. In campo Conte può scegliere. Lo stesso McTominay oggi c’è, in campo in maniera regolare. Spinazzola ancora combatte con la botta al muscolo della coscia. Altrimenti c’è Olivera in un 4-3-3, sistema dell’ultima vittoria in trasferta».

«Il Napoli in trasferta non vince da Bergamo, 78 giorni fa, era il Napoli che comandava la classifica. Al ritorno da Bergamo, una partita tiratissima, la squadra fu accolta da 10 mila tifosi, la notte di Conte col megafono. Quelle parole sembrarono far eco alla forza e alla ambizioni della squadra. Quel Napoli veniva da una serie di successi di fila in trasferta. Nelle ultime 4 soltanto tre punti, rendimento calcante. Vedi l’ultima trasferta a Venezia. Il calendario del Napoli ha il suo picco proprio lunedì sera, la trasferta di Bologna sembra la più complicata. L’avvicinamento sarà sempre ossessivo manicale. Conte ha concesso due giorni di riposo ma poi ha voluto presto la squadra a Castel Volturno».

