Due club sauditi stanno lavorando per provare a ingaggiare Victor Osimhen (Schira)

Secondo Nicolò Schira, ci sarebbero due club sauditi su Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray. La clausola è sempre la stessa: 75 milioni di euro validi per l’estero. Il giornalista esperto di mercato lo ha scritto su X:

“Due club sauditi stanno lavorando per provare a ingaggiare Victor Osimhen dal Napoli questa estate. C’è una clausola rescissoria di €75M. Ha segnato 28 gol e fornito 5 assist con Galatasaray in questa stagione, per ora”.

Two Saudi Clubs are working to try to sign Victor #Osimhen from #Napoli this summer. There is a release clause of €75M. He has scored 28 goals and provided 5 assists with #Galatasaray in this season, as of now. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 3, 2025

Momblano: «Arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La procura federale ha chiuso le indagini» – VIDEO

Il giornalista di sponda juventina Luca Momblano è intervenuto a TopCalcio24 su Telelombardia parlando dell’inchiesta sulle plusvalenza che ha coinvolto il Napoli per quanto riguarda l’affare Osimhen.

«Venerdì sera, che abbiamo fatto la prima serata, io mi sono trovato anche a condurla, e sabato nel dopo partita della Juve eccetera, visto che parliamo di Napoli, abbiamo detto che ci risulta che arriveranno le sanzioni per la questione Osimhen. La procura federale ha chiuso le indagini, dai rumors che ci sono, arriveranno delle sanzioni per i tesserati, ovviamente tesserati che sono coinvolti nella questione e probabilmente si parla, anzi sicuramente si parla, poi si parla, vediamo i fatti, anche di una penalizzazione in termini di punti. Giuntoli non aveva nessun potere di firma e ripeto, per quel che ho letto, perché le dinamiche del Napoli quando c’era Giuntoli le ignoro, ma per quello che abbiamo letto sia negli atti della procura e sia procura ordinaria e procura federale, Giuntoli non è mai venuto fuori. Evidentemente c’è l’amministratore delegato».

