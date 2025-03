Il regolamento è già in vigore in Italia e in Inghilterra. Niente più raccattapalle ma palloni disponibili a bordo campo.

Il gol di Kimmich contro Donnarumma in Germania-Italia, ritorno dei Quarti di Nations League, avrebbe addirittura spinto – secondo quanto raccolto da Faz – la Bundesliga ad adattarsi al regolamento sui raccattapalle attualmente in vigore in Premier League, per non permettere che un ragazzo da bordocampo possa decidere l’esito di una partita importante in Germania.

La Bundesliga vuole cambiare il regolamento sui raccattapalle dopo Germania-Italia (Faz)

Di seguito quanto riporta il quotidiano tedesco:

“Da domenica scorsa c’è un nuovo personaggio secondario nella grande storia del calcio tedesco: Noel, il raccattapalle. È stato lui a posizionarsi vicino alla bandierina del calcio d’angolo nello stadio di Dortmund e a lanciare la palla a Kimmich così rapidamente da sorprendere il portiere italiano Gianluigi Donnarumma e i suoi compagni di squadra. Mentre Donnarumma li rimproverava, Kimmich ha crossato nell’area piccola dove Jamal Musiala ha segnato a porta vuota.

In Germania questa combinazione non era mai stata vista prima. E dall’estate in poi probabilmente non la vedremo più, almeno in Bundesliga e in Serie B. […] In risposta a un’indagine della Faz, un portavoce della Federcalcio tedesca ha affermato che i dirigenti sportivi avevano concordato verbalmente che nella prossima stagione ci sarebbero state regole di gioco uniformi per i raccattapalle. E non potranno più fare quello che ha fatto Noel.

Il modello che la Federcalcio vuole introdurre è già stato introdotto in Premier League. […] Il modello inglese verrà già implementato in quattro stadi della Bundesliga questa stagione: Augusta, Hoffenheim, Kiel e Leverkusen. Ma se si crede a quanto riportato, i giocatori di casa hanno comunque un vantaggio: sanno esattamente dove si trovano i coni con le palline nel loro stadio.” Come peraltro avviene oggi anche in Serie A.

ilnapolista © riproduzione riservata