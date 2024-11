Il profeta Kumchaha stronca il Ghana: «Preferirei guardare film per adulti che le Black Stars»

Le parole del profeta in un’intervista con Angel TV, sono lo specchio degli umori dei tifosi dopo le recenti sconfitte nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali di calcio

Curiosa e inaspettata critica quella che è arrivata dal profeta Kumchaha in un’intervista con Angel TV, in cui ha confessato la sua insoddisfazione per l’attuale stato della nazionale di calcio ghanese, le Black Stars. «Preferirei guardare film per adulti piuttosto che seguire le partite delle Black Stars», ha detto,

Le Black Stars stanno infatti incontrando notevoli difficoltà nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio e le parole di Kumchaha riflettono una frustrazione più ampia avvertita dai tifosi. La mancanza di abilità in campo ha lasciato molti sostenitori delusi e ansiosi di miglioramenti. L’insuccesso dei Black Stars a vincere una singola partita nelle qualificazioni ha lasciato molti ghanesi scoraggiati. Hanno perso con l’Angola nella loro partita di apertura, per poi rimediare una serie di scarsi risultati che sono culminati in una sconfitta per 2-1 contro il Niger.

Leggi anche: Qatar 2022, il Ghana s’è dimenticato le maglie ufficiali

La situazione appare davvero complessa, se si considera che, nonostante gli scarsi risultati e le crescenti critiche il ct Otto Addo, in una recente conferenza stampa, ha affermato di non volersi dimettere: «Non sono il tipo di persona che si tira indietro di fronte alle sfide. Se lo avessi fatto in passato, non sarei dove sono oggi, sia come giocatore che come allenatore». Addo ha respinto le critiche, aggiungendo: «Le persone che urlano e mi dicono di dimettermi non possono influenzarmi».

ilnapolista © riproduzione riservata