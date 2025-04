Marchetti (Sky): «Leao è fuori budget per il Napoli. Beukema sarebbe utile come sostituto di Buongiorno»

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte della situazione del Napoli e delle possibili prospettive di mercato per la prossima stagione

«Il Napoli come le altre società sta programmando il futuro e lo fa con chi è attualmente in società. Che poi a Conte siano interessate vari club ci può stare ma non credo ci sia da parte del Napoli e di Conte la volontà di separarsi. Il primo dei tre anni previsti dal contratto sta andando molto bene, e il Napoli sta provando a costruire il futuro con Manna che sta sondando diverse piste di mercato per la prossima stagione. L’Inter ha solo tre lunghezze di distanza e nell’arco di 8 partite può succedere di tutto. Leao al Napoli la vedo difficile per una questione di prezzo: il calciatore guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e se il Milan se ne priverà lo farà a cifre importanti. Sarebbe sicuramente adatto dal punto di vista tecnico ma credo un po’ fuori dai parametri del club azzurro.

Il Napoli se deve prendere giocatori che fungano da alternativa ai titolari; non li prenderà già affermati ma calciatori da far crescere. Il Napoli grazie a Conte ha scoperto d’avere più titolari di quanto si aspettasse. Visto l’approccio col Milan, mi aspetto la conferma del 4-3-3, mi è sembrato molto più brillante il Napoli con questo assetto. Solet e Beukema sono due ottimi difensori, sono grandi marcatori, come alternativa di Buongiorno forse per caratteristiche sarebbe più utile Beukema. Rrahmani è un difensore molto tattico, sa coprire spazi e guidare la difesa».