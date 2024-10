Guido Rodriguez-Napoli, l’argentino non ha ancora deciso sul suo futuro (Estadio Deportivo)

Il quotidiano spagnolo smentisce la notizia lanciata da César Luis Merlo di Tyc Sport sul centrocampista.

Guido Rodriguez non rinnoverà il proprio contratto con il Betis e quest’estate sarà quindi disponibile per accasarsi con un nuovo club, a parametro zero. Il giornalista di Tyc Sport César Luis Merlo aveva dichiarato ieri che l’argentino stava per chiudere per il suo approdo a Napoli. Questo quanto aveva scritto: “Guido Rodríguez, il cui contratto con il Betis scade il 30 giugno, ha avanzato le trattative per firmare con il Napoli. Anche se la trattativa non è chiusa, è un’opzione concreta per l’argentino“. Ma Estadio Deportivo smentisce la notizia, dichiarando che il calciatore non ha ancora preso decisioni sul suo futuro club.

Guido Rodriguez, esclusa per il momento l’ipotesi Napoli

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo:

Fonti vicine al calciatore hanno dichiarato che Guido Rodriguez «non ha chiuso nessun contratto con qualche club». Il Napoli progettando una rivoluzione con la partenza di Demme e Zielinski, mentre l’Aston Villa non abbasserà il prezzo per Dendoncker (9 milioni di euro fissi e uno di bonus). E il Barcellona è su Lobotka.

Chi è il mediano campione del mondo con l’Argentina

Centrocampista argentino classe ’94 (30 anni) in forza al Betis Siviglia. All’occorrenza può anche giocare da centrale di difesa, ma il suo ruolo naturale è davanti alla difesa. In stagione ha collezionato 24 presenze, tra campionato ed Europa League, con due gol e un assist. Gioca in Spagna dal 2020, con 163 presenze e 8 gol fino ad ora. Stabilmente nella Nazionale argentina dal 2019, una sola presenza per lui nel Mondiale 2022, contro il Messico nella fase a gironi.

