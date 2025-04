Conte e De Laurentiis si rivedranno “per ribadire la convergenza di posizioni” (Sky)

Il punto sul futuro del tecnico. “Due personalità forti, dovranno ribadirsi quella volontà che adesso è nei fatti. Qui lo sanno. Se Conte fa bene, sai che possono arrivare tentazioni”.

A Sky fanno il punto sulla situazione di Conte insieme all’inviato a Castel Volturno Francesco Modugno. Sono diverse le voci di mercato che lo accostano già dalla prossima stagione ad altre squadre, Juve, Milan, Roma. Tuttavia c’è un contratto con De Laurentiis e, si sa, con il presidente del Napoli i contratti sono sacri. Poi a Napoli, e De Laurentiis stesso, lo sanno. Se Conte fa bene attira le attenzioni e arrivano le tentazioni.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«La missione di Conte e’ già compiuta. C’è un contratto e con De Laurentiis i contratti sono questioni serie, è un contratto lungo, per altri due anni che non dovrebbe prevedere clausole o opzioni particolari. Le parti si ritroveranno per ribadire la convergenza di posizioni che sono quelle su cui è nato questo rapporto. Questo è un momento nel quale, anche sulle strategie di mercato, c’è la necessità di vedere che prospettive possano esserci. Napoli è una società solida, ha i soldi di Osimhen da spendere, un po’ dei soldi di Kvara, ci sono i soldi della Champions, i presupposti per fare bene ci sono. Un nuovo centro sportivo dovrebbe nascere, la questione San Paolo è viva. Due personalità forti, che dovranno rivedersi e ribadirsi quella volontà che in questo momento è nei fatti. Conte piace a tutti, ma qui lo sanno. Se fa bene sai che possono arrivare tentazioni».

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Anche se non può tecnicamente lavorare fino al 20 luglio per la squalifica per plusvalenze fittizie quando era alla Juventus, sta agendo dietro le quinte per iniziare a studiare il progetto rossonero.

Tra le priorità da affrontare c’è la scelta del nuovo allenatore che sostituirà Sergio Conceiçao dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Libero con Claudio Savelli:

Dicono che Paratici abbia già contattato De Zerbi e, una volta ricevuto un rifiuto, abbia fatto sapere a Conte che gradirebbe lavorare di nuovo con lui per dimostrare che a Londra hanno sbagliato gli altri, mica loro.

