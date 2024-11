Record di turisti per il murale di Maradona. È il più visitato dopo il Colosseo

Nel 2023 l’opera è stata visitata da 6 milioni di persone, i numeri continuano a crescere anche nelle attività economiche presenti nelle vicinanze

Il murale che ritrae Diego Armando Maradona è diventato dalla sua morte un luogo che attrae milioni di persone. La street art disegnata a Napoli si trova in via Emanuele de Deo, e dal 2020 (anno della morte dell’amato campione argentino), la piazzetta sottostante è stata trasformata in un vero e proprio sepolcro. Il Sole 24 Ore ha riportato i dati delle agenzie di viaggio, dove viene dimostrato che è uno dei siti turistici più visitati d’Italia.

Il murale di Maradona il più visitato nel 2023, dietro al Colosseo

Una biglietteria per visitare quello che è diventato ormai un vero e proprio luogo di culto non c’è. Proprio per questo motivo è difficile trovare dei dati oggettivi. Tuttavia, le agenzie che operano nella zona del murale di Maradona hanno stimato che questo è stato visitato nel 2023 da sei milioni di persone. Tale cifra lo porterebbe sul podio delle attrazioni più ricercate d’Italia, dietro solo al Colosseo di Roma e davanti agli Scavi di Pompei. La popolarità della zona è certificata anche dalla crescita delle attività economiche nel raggio di un chilometro quadrato, secondo i dati di Unionecamere/Infocamere: +6,5% dal 2021.

La storia

Mauro Filardi è l’autore del dipinto del 1990. Il giovane artista locale è stato spronato da un vecchio capo ultras che voleva celebrare la vittoria del secondo scudetto. Da quel momento in poi sono stati operati due restauri sull’opera, prima nel 2016 e poi nel 2017. Quest’ultimo in particolare ha rinfrescato il volto di Maradona.

